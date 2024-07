Rapaci musica e antichi mestieri Tuffo nel Medioevo ad Altopascio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Il 25 luglio, giorno del patrono di, San Jacopo, diventerà la data fissa della rievocazione storica e del Calderone, il pentolone menzionato anche dal Boccaccio dove veniva preparato il cibo per i viandanti e che adesso è simboleggiato dalla distribuzione della pastasciutta. E’ emerso dalla conferenza stampa di presentazione di "Convivium,e Ospitalità", prevista appunto per giovedì prossimo e diventerà un ritornare indietro nel tempo, all’età di mezzo. Per la prima volta il Comune del Tau si affida, per l’allestimento, all’associazione 2Contrade San Paolino" di Lucca. "La definizione è quanto mai azzeccata – ha commentato il sindaco, Sara D’Ambrosio – perché infatti l’essenza di tutto il Luglio altopascese è quella della convivenza di vivere e fare insieme iniziative.