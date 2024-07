Olimpiadi 2024 quante medaglie vinceremo a Parigi?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) di Luca Antonellini (fonte: lavoce.info) Il Coni ha fissato tre obiettivi per ledi. Sembra decisamente raggiungibile il primo: rientrare nella Top 10 delre. Probabile anche vincere piùrispetto a Tokyo. Difficilmente invece saremo la prima nazione europea. Le ambizioni del Coni Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha indicato tre obiettivi per i prossimi Giochi olimpici: 1. confermare l’Italia nei primi dieci posti delre; 2. essere la prima nazione europea nelre, come già fatto a Tokyo; 3. superare il numero divinte a Tokyo (quaranta).