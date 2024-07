Maxi-antenne in collina via libera da Arpat Gli impianti si faranno | Autentica vergogna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Montespertoli, 21 luglio 2024 – Ledi telefonia mobile alte 36 metri sul bellissimo crinale del Chianti di San Pancrazio e San Quirico si. C’è il parere favorevole dell’(Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) per le emissioni. Per Roma sono opere strategiche. Il Comune, a quanto pare, ha le mani legate. La raccolta di firme della scorsa primavera purtroppo non potrà fare più di tanto. Il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, al secondo mandato, è infuriato. Preso atto dei documenti, ci ha rilasciato questa intervista.ha dato parere favorevole, in questi casi i Comuni sembrano avere mani legate: dunque sile due torri di telefonia sul crinale? "Se non cambia la legge, sì.