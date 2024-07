Finisce contro un palo era ubriaco | denunciato cinquantenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Incidente ieri poco dopo le 4.30. Un Fiat Doblò condotto da undi Credera Rubbiano, mentre viaggiava da Gombito in direzione Montodine, ha perso illlo del mezzo, è uscito di strada e ha centrato undella luce, piegandolo pericolosamente. Sul posto sono arrivate auto medica e ambulanza della Croce verde di Castelleone, poco dopo i vigili del fuoco di Crema che hanno messo in sicurezza ildella luce e il Doblò, seguiti da una pattuglia della Polstrada di Crema per i rilievi. Il conducente, praticamente illeso, è stato sottoposto all’etilometro che ha dato esito positivo, con un risultato superiore a 1.50 g/l. Per questo la patente gli è stata tolta e il suo mezzo sequestrato.per guida in stato di ebbrezza, dovrà pagare ilabbattuto. P.G.R.