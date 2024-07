Wta Budapest 2024 | terza finale in stagione per Shnaider sfiderà Sasnovich

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Saranno la russa Dianae la bielorussa Aliaksandraa sfidarsi nelladel torneo Wta 250 di, in programma sulla terra rossa in Ungheria. Non sorprende affatto la presenza della classe 2004, prima testa di serie, che ha ottenuto una comoda vittoria in semiai danni della tedesca Lys per 6-3 6-3. TABELLONE Si tratta della suain(vinte quelle di Hua Hin e Bad Homburg), peraltro sullasuperficie diversa. Ha dovuto faticare di più invece, capace di spuntarla per 6-3 3-6 7-5 contro la slovacca Schmiedlova. Sotto 5-2 nel parziale decisivo, la 30enne di Minsk ha annullato un match point ed ha vinto gli ultimi cinque game consecutivi, approdando inha vinto l’unico precedente, con un netto 6-1 6-2, a inizioa Doha, in Qatar.