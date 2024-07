Virtus ora gli ultras chiedono chiarezza Clyburn Tucker e Morgan come risposta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Will, Rayjone Matt. Tra oggi e domani laspera di poter ufficializzare questo trio di giocatori statunitensi, affiancandoli al trittico di passaporto italiano composto da Nicola Akele, Riccardo Visconti e Momo Diouf e alla lettone Andrej Grazulis. Il club punta a presentare in un colpo solo il roster che nella stagione 2024/25 affronterà sia l’Eurolega che il campionato. Tutto il mercato bianconero è girato sull’ingaggio die il suo arrivo sotto le Due Torri ha concretizzato un piano che prevedeva l’abbandono, anche per ragioni economiche, delle trattative all’ex Milano Shabazz Napier e a Carsen Edwars che probabilmente rimarrà al Bayern Monaco.non ha bisogno di particolari presentazioni avendo vestito la maglia di Venezia nella passata stagione e avendo alle spalle una lunga carriera in Nba tra Utah, Philadelphia, Denver e Milwaukee.