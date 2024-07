Sono ancora 30 gradi Aria condizionata ko Disagi all’ospedale | È tutto come prima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Una giornata da bollino rosso: anchedi Bibbiena. "Problema risolto? Macchè, erano 28anche ieri". Ce lo confermano fonti interne del reparto di medicina e chirurgia dell’ospedale del Casentino che, ormai da anni, deve far fronte al caldo infernale nei mesi estivi. Il problema era venuto a galla giovedì dopo l’intervento di NurSind, il sindacato degli infermieri aretini, che aveva denunciato la situazione degli ultimi giorni in cui si era registrato il picco di 30dentro l’ambulatorio. Insomma, non il massimo per lavorare. Specie a contatto con i più fragili. L’Asl era corsa ai ripari dopo il J’accuse del personale rassicurando che "i tecnici della manutenzione erano prontamente intervenuti e che erano sortiti effetti positivi già dalla mattinata di giovedì". "Niente di più falso - ci dicono ddi Bibbiena - anche ieri erano erano 28"..