Il buon cibo incontra la stelle Eventi speciali al Bioagriturismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Ottoserali dedicati ale all’osservazione delle: sono le serate Centofiori In Giardino, organizzate dalla Fattoria Centofiori dopo il successo del 2023. Le ’Serate da gustare e degustare’ offriranno un’esperienza unica di degustazione di vini e cocktail abbinati a piatti preparati con materie prime a km0 e biologiche. Quattro appuntamenti imperdibili per deliziare il palato, con la collaborazione di ospiticome La Cantinaariva di Levizzano e altre prestigiose cantine, il liquorificio Roteglia 1848 e lo chef Paolo Reggiani. (date: 25/07, 01/08, 09/08, 10/08). Le serate ’Trae pianeti in Fattoria’ uniranno la passione per ilall’osservazione del cielo notturno e dei fenomeni astrologici. Grazie alla collaborazione con Latitude 44.