Hezbollah | attacco Yemen apre nuova fase

(Di sabato 20 luglio 2024) 21.50 Gli attacchi israeliani contro la cittàita di Hodeida annunciano una,pericolosadel conflitto. Lo ha affermato il gruppo libanesein un comunicato che evidenzia come la ritorsione di Tel-Aviv segni una svolta pericolosa del conflitto, a nove mesi dall'inizio della guerra di Gaza. "Il passo insensato compiuto dal nemico sionista preannuncia una, pericolosadi un confronto molto importante in tutta la regione", ha dichiarato il gruppo sostenuto dall'Iran in un comunicato.