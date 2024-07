Flick | Quando ho deciso di fare l’allenatore guardavo al Barcellona per il suo calcio fantastico

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024), allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social del club. «Ho sentito fin dal primo giorno la passione della gente. I tifosi. Il presidente. Tutti qui, tutti quelli che lavorano qui, hanno questa passione per il Barça. La devozione di dare il meglio per questo club. E questa è una cosa importante anche per noi, perché vogliamo far parte di questo club e vivere questa passione e questa devozione. Vogliamo dare tutto quello che abbiamo per portare questo club al livello successivo.mo tutto il possibile».racconta dihadi diventare allenatore: «hodial Barça perché giocava un. Si vede come fanno crescere i giocatori, tutti ne parlano e anche la passione che si sente qui è incredibile. Ed è per questo che siamo felici di essere qui.