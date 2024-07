Consiglio l’idea della sindaca ’Margherita Scoccia presidente’ Ma poi tutti d’accordo su Ranfa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Mentre l’opposizione di centrodestra rilancia sull’elezione del presidente delcomunale, ecco che emerge un retroscena non secondario. LaVittoria Ferdinandi, infatti, prima di trovare la sintesi e convergere sul nome di Elena(Partito democratico), aveva avutodi mettere sul tavolo il nome di Margherita. Sì, proprio la candidatadel centrodestra, quella con cui durante la campagna elettorale ha avuto scontri verbali (a distanza) piuttosto aspri. Anche in un faccia a faccia (l’unico durante il ballottaggio) le due candidate erano apparse ‘freddine’ tra loro. Poi dopo l’elezione c’è stata la telefonataa Ferdinandi e infine la stretta di mano e il mezzo abbraccio incomunale. Non prima che la, in Aula, si spendesse con parole significative di apertura e ringraziamento verso l’ex assessore all’urbanistica.