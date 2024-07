CICLISMO - allievi ed esordienti Gaggioli Nieri Gastasini e Menici nuovi campioni toscani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Dominio delle società e degli atleti fiorentini nei Campionatiorganizzati dalla Pol. Virtus VII Miglio di Settimello sulla pista del Velodromo Enzo Sacchi a Firenze. Nell’inseguimento individuale allevi nuova prodezza per Luciano(Team Valdinievole) che ha chiuso cinque giorni fantastici con la vittoria in salita a Volterra, il titolo toscano cronoal Mugello e questo su pista a Firenze. Restando agliè stato Niccolòdella Fosco Bessi di Calenzano ad ottenere la maglia di campione regionale nell’Omnium, ovvero la classifica finale comprendente le prove di scratch, tempo race, eliminazione e corsa a punti. Nella categoriail titolo dell’Omnium per Ducciosempre della Fosco Bessi di Calenzano, mentre il torneo di velocità ha visto il successo di Mattiadell’U.C. Empolese.