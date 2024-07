Andrea Bocelli e Giorgia cantano per la prima volta insieme sul palco Vivo per lei | il duetto è da applausi – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 20 luglio 2024) Il suggestivo Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa) ha ospitato una serata indimenticabile in onore dei 30 anni di carriera di. Il celebre tenore toscano, in occasione di questo significativo anniversario, ha scelto di condividere ilcon una parata di artisti italiani e di fama mondiale. Da Brian May dei Queen a Elisa, da Eros Ramazzotti a Johnny Depp, da Ed Sheeran a Jon Batiste, fino a Russell Crowe, Plácido Domingo e José Carreras. E ancora: tra i musicisti classici, il pianista Lang Lang ha incantato il pubblico, mentre Zucchero, Laura Pausini e Tiziano Ferro hanno rappresentato la musica italiana. Altre celebrità come Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal e Sofia Carson hanno reso la serata ancora più speciale.