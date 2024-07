Alla Camera è davvero tutto un magna-magna Così nel 2023 400 deputati hanno speso in cibo più dei 630 loro predecessori

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 20 luglio 2024) Se si legge il bilanciodelladeidiventa difficile non cedere a uno dei più classici slogan populisti, secondo cui la politica «èun». Da questa legislatura, infatti, iitaliani sono 400, e cioè 230 meno della scorsa legislatura per la riforma costituzionale approvata. Il bilancio del 2022 era quindi relativo a unaper 9 mesi composta di 630e per gli ultimi 3 mesi da 400. Il bilancioche l’aula di Montecitorio deve approvare entro fine luglio è il primo integralmente post-riforma, con le spese per tutti e i 12 mesi relative a 400. Infatti, i costi dei(indennità e rimborsi spesa) scendono sensibilmente da 143 a 89 milioni di euro l’anno. Scendono un pizzico anche le spese per il personale dipendente, che passano da 174,9 a 169,4 milioni di euro.