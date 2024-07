Si complica la corsa al centravanti La linea | niente follie da Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ore frenetiche in casa rossoblù, per quel che riguarda il mercato della punta. Con l’avvicinarsi del ritiro cresce l’urgenza di regalare a Italiano il sostituto di Zirkzee, ma lezioni non mancano. Dopo Pavlidis, Strand Larsen e Mikautadze, sfuma pure En Nesyri: l’attaccante del Siviglia è a un passo dal Fenerbahce, che ha messo sul piatto circa 3 milioni di euro più bonus di ingaggio e 21 milioni per il cartellino del marocchino su cui è in pressing pure la Roma. A questi prezzi, il Bologna non ci sta. Cattive notizie anche per Fotis Ioannidis (24 anni): dal Portogallo arriva la notizia di un accordo totale tra lo Sporting e l’attaccante, ma dalla Grecia ribattono che l’offerta arrivata sarebbe stata respinta perché sotto i 25 milioni. Ore decisive, con il Bologna convinto di non aver ancora perso l’attaccante del Panathinaikos.