Mio Figlio film su Canale 5 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 19 luglio 2024) Questa sera, venerdì 19 luglio 2024, alle 21:20 in tv su5, va in onda in prima tv ilMio, un toccante dramma turco che racconta la storia di Ali, un pescatore che dedica la sua vita interamente a suoEfe. Efe, però, è un bambino speciale, con difficoltà di comunicazione e un modo di vedere il mondo diverso dagli altri. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. MioLa vita di Ali subisce una svolta drammatica dopo la tragica morte della moglie. Da quel momento, tutto il suo mondo ruota intorno a Efe. Ali prova in ogni modo a costruire un legame profondo con suo, ma le difficoltà di comunicazione creano una barriera difficile da superare. Nonostante ciò, l’amore di Ali per Efe è incondizionato e lo spinge a fare qualsiasi cosa pur di vedere suofelice.