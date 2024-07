Mercato Lazio arriva l’erede di Immobile e colpo dalla Juve

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildellapotrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Attenzione alla scelta del nuovo centravanti, il quale sarà chiamato a raccogliere l’eredità diCome cambierà il calciodellain vista delle prossime settimane? Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il club biancoceleste sarebbe pronto a spingere il piede sull’acceleratore per la scelta del nuovo centravanti. Occhi puntati su Simeone del Napoli, ma non è escluso che Conte possa decidere di stoppare il possibile addio del centravanti argentino., Baroni punta l’indice sul nuovo(LaPresse) SerieAnews.comSimeone, dal canto suo, valuterà attentamente il da farsi. La possibilità di recitare un ruolo da titolare, e centravanti di prima fascia, potrebbe far riflettere l’ex Verona, Genoa e Cagliari.