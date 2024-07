LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | salite a volontà sulle Alpi e arrivo a Isola 2000

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEBuongiorno a tutti e benvenuti alladella diciannovesimadelde, la Embrun-di 144,6 chilometri ma con 4400 metri di disllo. Terzultimo giorno di gara in cui di scriverà buona parte della classifica generale di questa Grande Boucle. Frazione breve, ma tutta incentrata sulla salita. Dopo i primi venti chilometri di pianura, che si chiuderanno con il traguardo volante di Guillestre, sarà il momento della prima salita Hors Categorie, il Col de Vars: 18,8 chilometri al 5,7%, pendenza media influenzata da una parte centrale in falsopiano ma con lunghi tratti al 7-8%.