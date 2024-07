La sinistra non vincerà grazie a lui Così Padellaro affossa Renzi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Cambia la strategia di Matteo. La partita del cuore giocata a L'Aquila ha aperto nuovi scenari per il futuro della politica. Si sono aperti squarci di possibili alleanze tra Italia Viva, Pd e M5S. Se ne parla durante la puntata di In onda del 19 luglio. In studio c'era anche Antonioche ha sottolineato il ruolo di Matteo. "Dopo aver raggiunto il 40%si è perso e ha perso tutto - È andato un po' di qua e un po' di là. è un girovago. Certamente i voti dipossono aiutare ma non credo che il centrole prossime elezioni perché c'è. Ci vorrà qualcosa di più serio che non soltanto una sommatoria di, Calenda e Alleanza verdi e. Non è questa la strada per battere questa destra.