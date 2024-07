Irpinia 30mila mq di macchia mediterranea in fiamme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn violento incendio ha distrutto circa trenta mila metri quadrati dinel territorio di Flumeri, in provincia di Avellino. Le, divampate nel primo pomeriggio in Contrada Difesa, un’area rurale al confine con il comune di Ariano Irpino, sono state alimentate dal vento e dalla vegetazione secca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Grottaminarda e i carabinieri che hanno avviato indagini per risalire alle cause. Non si registrano danni a persone o strutture. IN AGGIORNAMENTO. L'articolomq diinproviene da Anteprima24.it.