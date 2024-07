Fabriano tre risse in pochi minuti in centro | denunciati sei giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024)(Ancona), 19 luglio 2024- Tre, l’una dopo l’altra, in pieno: il commissariato denuncia seifabrianesi. Tutto è avvenuto nel corso della serata di fine giugno scorso. La piazza del Comune ed il Corso della Repubblica erano affollati di gruppi diquando, improvvisamente e senza alcun apparente motivo, tre di questi iniziavano a picchiarsi tra loro. La violenza dei calci, dei pugni e i movimenti , in particolare di uno esperto di arti marziali impietrivano i tantipresenti ed anche alcuni passanti che, impauriti, si sono defilati dall’area di sfida (quella a monte della Fontana Sturinalto) per paura di essere coinvolti. Le violenze sono continuate per treal termine dei quali, solo per l’intervento di alcuni ragazzi, amici di quelli coinvolti, i tresi sono allontanati malconci.