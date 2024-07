F1 Norris e Verstappen brillano nel venerdì dell’Hungaroring giornata agrodolce per la Ferrari – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Comanda Landoal termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato, posizionato appena fuori dalla capitale Budapest, il portacolori del team McLaren ha confermato l’ottimo momento della sua vettura, con Red Bull e Mercedes ancora molto vicine. Il miglior tempo è stato fissato proprio dall’inglese del team di Woking in 1:17.788, ma alle sue spalle troviamo Maxa 243 millesimi, con Carlos Sainz terzo a 397 e un redivivo Sergio Perez quarto a 467. Quinta posizione per George Russell a 506 millesimi dalla vetta, sesta per Kevin Magnussen a 527, mentre è settimo Lewis Hamilton a 575. Ottavo Daniel Ricciardo a 583 millesimi, nono Alexander Albon a 726 quindi completa la top10 Fernando Alonso a 731.