Discoverland in arrivo un nuovo album e un tour con Niccolò Fabi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024), il duo formato da Pier Cortese e Roberto Angelini, annuncia l’uscita del suoprevista per il prossimo 20 settembre, e undi presentazione che toccherà tutta l’Italia. Per la prima volta il duo pubblicherà un conceptinteramente di inediti, accompagnato da una serie di concerti tra teatri e club, con la straordinaria partecipazione di, questa volta in qualità di musicista aggiunto.è un progetto musicale nato nel 2011 dagli incontri musico-amicali tra Pier Cortese e Roberto Angelini, entrambi strumentisti, produttori e cantautori con all’attivo diversi dischi e collaborazioni. L’idea è quella di reinterpretare in modo innovativo brani italiani e internazionali che hanno segnato la storia della musica, in un mix di voci, chitarra,steel guitar ed elettronica dalle trame e dai colori inaspettati.