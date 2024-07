Atletica Avis Macerata i cingolani Sofia Marchegiani Federico e Giorgia Vitali tornano a casa con tre medaglie

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 19 luglio 2024) I due fratelli conquistano il primo e il terzo posto nei 400 metri maschile e femminile,d’argento nei 400 ostacoli. Il 26 luglioe Rachele Tittarelli saranno di scena a Rieti per i Campionati Italiani Juniores e Promesse CINGOLI, 19 luglio 2024 – Gli atleti di Cingoli dell’collezionanoai campionati regionali dileggera che si sono svolti a Fermo lo scorso fine settimana del 14 luglio. A, in particolare, i fratellisi portano arispettivamente il primo e il terzo posto nei 400 metri piani, mentre, al rientro da un infortunio, conquista uno splendido secondo posto nei 400 a ostacoli. E non finisce qui: il 26 luglio, a Rieti,e Rachele Tittarelli disputeranno i campionati italiani individuali junior e promesse.