19 luglio 1976 alle Olimpiadi il 10 perfetto di Nadia Comaneci

(Di venerdì 19 luglio 2024) Firenze, 182024 - Da Dick Fosbury a Juri Chechi, fino a Simon Biles: il mondo dello sport è ricco di gesti tecnici che hanno fatto la storia, piccole o grandi imprese che hanno cambiato il corso delle cose, e sono diventate pietra miliare, esempi da imitare. Proprio come successo nel caso dell'exploit di. Sono passati 48 anni dal suo "10di Montreal. Quel 18la ginnasta entrò nella leggenda, ma fu soprattutto lo sport nella sua più alta accezione a toccare con mano per la prima volta la perfezione assoluta. Ci riuscì grazie a, una ragazza di 14 anni, nastrino bianco e rosso tra i capelli, labbra sottili e occhi profondi. Passata alla storia non tanto perché a quellesi mise al collo tre medaglie d'oro, un argento e un bronzo, ma perché quei giorni magici la resero inimitabile.