Terrore in centro l’auto piomba sui tavolini del ristorante È il caos | morti feriti e clienti in fuga

(Di giovedì 18 luglio 2024) Mercoledì sera un’auto ha investito diverse persone sullo spazio esterno di unprovocando un morto e sei. Il conducente del veicolo è stato arrestato subito dopo i fatti, secondo la procura, che precisa che sono in corso indagini per cercare di scoprire se fosse risultato positivo all’alcol o agli stupefacenti. Si tratterebbe di un giovane di 24 anni. È stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo, lesioni involontarie del conducente e messa in pericolo, ha annunciato poco prima delle 22 la procura. “Ho vistoarrivare velocemente e precipitarsi sul dehor del Ramus”, ha detto con voce tremante il direttore di unvicino. “Sono scappato via. Ho visto gente a terra, ho visto l’orrore sono sconvolta. Siamo qui da 40 anni, la strada è sempre stata silenziosa, è orribile”, ha spiegato ancora l’uomo, in forte stato di choc.