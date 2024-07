Scoppia la polemica sul Puc ad Afragola Iazzetta | Non c’è stato confronto

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il consigliere comunale di, Antonio, ha scritto al Prefetto di Napoli per sottoporre la questione relativa a Puc che sta facendo molto discutere in città. “Non è possibile approvare il Puc senza un realee senza coinvolgere la città e per questo ho inviato anche al Prefetto la richiesta che ho fatto al Presidente del Consiglio comunale per evitare che si arrivi all’approvazione senza il necessario approfondimento”.Lo ha detto il consigliere comunale di, Antonio, precisando che “lo scorso 9 luglio sono state trasmessi gli atti relativi al Puc della città diin vista dell’approvazione definitiva in Consiglio comunale, ma ‘voci di corridoio’ riportano che si vorrebbe portare il PUC in aula già il 26 luglio per l’approvazione definitiva”.