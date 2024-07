San Mommè Color Park per Camilla Festa gioiosa e piena di solidarietà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Paesani, villeggianti e poi loro, gli amici, ancora una volta per, a San, con il Sanl’ormai tradizionale (e imperdibile) momento che ha trasformato la nostalgia in una. Come piaceva a. L’appuntamento è per sabato 20 luglio al Parco Giochi, in paese, con una giornata che propone momenti per tutti, dai bambini agli adulti. Unendo la condivisione e l’amicizia con la. Quest’anno gli incassi saranno devoluti alla Camposampiero, con la possibilità che si possa scegliere anche un’altra associazione da sostenere. Lainizia alle 17 con animazione per bambini a cura di Mfa Group fino alle 19.30. Poi la musica, prima con la band pistoiese dei Blues & Jetta (Lorenzo Pacini voce, Tommaso Tempestini chitarra, Lorenzo Boccaccini tastiere e Giacomo Folchi alla batteria) a suon di funk, blues e soul.