Risate nell’arena con Pizzocchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Appuntamento con lequesta sera alle 21.15 per il cartellone di eventi estivi all’arena della Rocca di Ravaldino, dove nell’occasione salirà sul palco Duilio(nella foto). Il comico bolognese porterà in scena lo spettacolo ‘Vernice fresca’, un monologo in cui trovano spazio tanti suoi personaggi esilaranti. Tra i più celebri che prenderanno vita grazie aci sono l’invadente imbianchino e lo sregolato camionista Ermete Bottazzi, nati sugli schermi televisivi, e altri sviluppati e ripresi negli spettacoli dal vivo come Cactus, il tossicodipendente sempre in cerca di spicci, l’astrologa Donna Zobeide, il boss mafioso Eddy Collante e la vecchietta acida e iettatrice Nonna Novella.