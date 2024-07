Lutto nel mondo del cinema | muore a soli 51 anni il clandestino

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’attore keniano Hassn Shapi, che aveva interpretato il personaggio di “Palitha” nella famosa serie tv, è morto improvvisamente nella sua città nataleneldello spettacolo italiano e non solo. L’indimenticato interprete del Maestro Jedi Eeth Koth in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma del 1999 e molto amato dagli spettatori per il ruolo di “Palitha” nella serie Il, è morto per un male fulminante a Mombasa a51. Una morte improvvisa – Cityrumors.it – “Il” è una serie tv italiana che dopo essere andata in onda sulle rete Rai, ora viene trasmessa sulla piattaforma streaming di Netflix. La fction racconta la storia di Luca Travaglia, interpretato da Edoardo Leo, ex agente della Digos che dopo esser rimasto vittima di un attentato, in cui perde sua moglie, decide di lasciare il proprio incarico a Roma per trasferirsi al Nord.