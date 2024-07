LIVE Atletica Europei U18 in DIRETTA | alle 15 30 il via della sessione pomeridiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Nessuna medaglia sarà assegnata nemmeno in questo pomeriggio. Infatti nella lungache ci apprestiamo a vivere non si disputeranno finali. Doppio impegno per i centometristi, sia uomini che donne: se fra poco vedremo in azione i velocisti nelle batterie, quasi al calar del tramonto saranno nuovamente impegnati per le semifinali. Torneranno in gara anche le ragazze dell’eptathlon per il getto del peso e i 200 metri. 15.15 Giornata d’aperturamanifestazione continentale che si è aperta con unamattutina dedicata esclusivamente a qualificazioni e batterie. Sette gli italiani che hanno superato il turno: Daniele Inzoli si è qualificato in scioltezza per la finale del salto in lungo con la misura di 7.52, Anita Nalesso entra in finale nel getto del peso con 14.97, Leonardo Scalon in finale nell’asta con 4.