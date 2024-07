Highlights e gol Italia-Irlanda del Nord 3-0 | Europei Under 19 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilcon glie i gol didel3-0, match valido per la seconda giornata della fase a gironi degli19. Azzurrini perfetti contro i padroni di casa e così ottengono la qualificazione in semifinale come prima nel girone: in gol Zeroli e Camarda con una doppietta, i due giocatori del Milan. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida di Inver Park. GLIDIDEL3-0 Kevin Zeroli scores for Italy U19 vs Northern Ireland U19 to make it 1-0 after a great turn.pic.twitter.com/l7nKofUvqS — ?????7?????? (@Scout7Calcio) July 18,CHE DOPPIETTA DI FRANCESCO CAMARDA ??(2008)!!!CHE ASSIST DI VITTORIO MAGNI ??(2006)!!!#U19Euro #19 #Azzurrini #VivoAzzurro pic.twitter.