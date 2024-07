Engineering da Dekra la certificazione per parità di genere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos/Labitalia) -, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e Pa, comunica di aver ottenuto datesting & certification - società indipendente riconosciuta a livello mondiale, specializzata in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni - ladel proprio sistema di gestione delladi(UNI/Pdr 125:2022) per la capogruppo, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso una cultura aziendale sempre più inclusiva e sostenibile. Il conseguimento dellarappresenta un ulteriore significativo passo del processo evolutivo cheha affrontato negli ultimi due anni, rafforzando il suo impegno nel creare un ambiente lavorativo sempre più equo e inclusivo.