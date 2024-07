Di Sabatino un’arma in più per il centrocampo della Vigor

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Anche Diè arrivato alla corte di Clementi. Il suo nome era circolato con insistenza negli ultimi giorni, ora è tutto vero. "Classe 2005, non è un volto nuovocategoria - fa sapere il club attraverso una nota -. Diè reduce dall’esperienza in maglia Chieti, dove arrivò in prestito dal Pineto dopo la promozione in Serie C dei biancoazzurri. Ha vestito anche la maglia dell’Alba Adriatica, dopo essere passato per le giovanili di Teramo e Ascoli". Piazze importanti tra Abruzzo e Marche hanno impreziosito la giovane carriera del nuovo estroso centrocampista rossoblu, ora però il nuovo banco di prova si chiamaSenigallia. Seppur giovanissimo, nella spiaggia di velluto Diavrà abbastanza spazio per mettersi in luce, essendo un profilo già pronto a reggere certi palcoscenici.