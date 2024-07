Coppa Davis Matteo Berrettini escluso dalle convocazioni | Volandri si è basato sul ranking

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Mancano praticamente due mesi al prossimo impegno dell’Italia in, la massima competizione tennistica per Nazionali. I Campioni del Mondo inizieranno la difesa dell’Insalatiera tra il 10 e il 15 settembre: alla Unipol Arena di Bologna incroceranno Olanda, Belgio e Brasile per andare a caccia della qualificazione alla fase a eliminazione diretta in programma a Malaga nel mese di novembre (passano le prime due del raggruppamento). Il capitano Filippoè stato costretto da regolamento a diramare la lista degli azzurri che scenderanno in campo sul cemento indoor del capoluogo emiliano, anche se manca tantissimo tempo agli incontri.