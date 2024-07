Bollette da capogiro poi la scoperta choc | E’ stato il nostro insospettabile vicino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Immagina di aprire una bolletta dell’elettricità e ritrovarti una cifra esorbitante da pagare. È quanto successo a una coppia inglese di Tayport, Hugh Torrance, di 52 anni, e sua moglie Tracy, di 46, che ha dichiarato di aver chiesto un aiuto a loro figlia per poter riuscire a pagare il fornitore. Nel frattempo, però, daldi casa accadeva l’. Leslie Pirie, che di mestiere fa, appunto, l’elettricista, è riuscito ad elaborare un ingegnoso sistema così da deviare la corrente elettrica nella sua casa, lasciando però ai vicini lo scotto da pagare. Insospettiti dalle cifre sempre più alte, alla fine, Hugh e Tracy si sono rivolti agli investigatori, che si sono subito accorti del tranello. Pirie, infatti, aveva forato il cartongesso per nascondere il dispositivo di blocco, ma non è baa evitare di essere scoperto.