Bimba di un anno dimenticata in auto muore dopo poche ore | la disperazione dei genitori

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una tragica fatalità ha colpito la comunità di Marcon, in provincia di Venezia. Una bambina di unè mortaessere rimasta chiusa insotto il sole per diverse ore. Secondo le prime ricostruzioni, il padre, per un errore tragico, avrebbe dimenticato la piccola nel veicolo. Al suo ritorno, l’uomo ha immediatamente compreso la gravità della situazione e ha chiamato i soccorsi. L’ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti, ma purtroppo per la bambina non c’era più nulla da fare. Portata d’urgenza al pronto soccorso, ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano. La Usl 3, che sta fornendo supporto psicologico ai, ha scelto di non divulgare ulteriori dettagli per proteggere la privacy della famiglia in questo momento di immenso dolore.