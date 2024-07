Bambina di un anno dimenticata in auto dal padre nel Veneziano | muore dopo ore sotto al sole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Venezia, 18 luglio 2024 – Una bimba di unè morta a Marcon (Ve)essere rimasta per ore chiusa inil: lo apprende Ansa da fonti sanitarie. Le prime ricostruzioni parlano di un tragico errore del: quando l’uomo è tornato dove aveva parcheggiato, si è reso conto della tragedia. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: nonostante lasia stata portata in pronto soccorso, non c’era più nulla da fare. L’Usl 3 sta assistendo psicologicamente i genitori della piccola. Non verrrilasciati ulteriori dettagli per tutelare la famiglia. Notizia in aggiornamento