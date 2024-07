Arrigo Sacchi e la totale assenza di autocritica | il caso Baggio e non solo cosa ha omesso dalla sua rievocazione di Usa ’94

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ladel mondiale Usa 1994 firmata dadimostra che le scorie di quel torneo non sono ancora state rimosse. Il 17 luglio di trent’anni fa, l’Italia perse ai rigori la finale con il Brasile nella fornace di Pasadena: una delle partite più brutte della storia. Il caldo insopportabile, la stanchezza e i lunghi viaggi negli Stati Uniti presentarono il conto. Gli azzurri erano a pezzi. Baresi rientrò quella domenica a tempo di record dopo l’infortunio al menisco. Robertogiocò condizionato da una lesione muscolare. Roby si presentò ugualmente sul dischetto per calciare il rigore: il pallone in curva decretò il trionfo della Seleçao, al quarto titolo mondiale dopo il trittico dell’era Pelé, tra 1958 e 1970.