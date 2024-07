A Novi Ligure c' è un ristorante d' albergo che vale la sosta per il pollo al guéridon e la zuppa inglese

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 18 luglio 2024) Per chi non lo sapesse, il servizio alè una chicca per nostalgici che prevede un affascinante rituale di sala conosciuto anche come "servizio alla russa". Si procede in questo modo: il cameriere presenta il piatto da portata coperto dalla cloche, lo poggia sul(tavolino) accanto ai commensali, solleva la cloche e lo mostra ai clienti per poi sistemarlo sulla scalda vivande e sporzionare la pietanza nei piatti. Un rituale fatto di mestiere e di una gestualità antica e teatrale che quasi non esiste più. Abbiamo detto "quasi", perché da qualche parte è ancora possibile assistervi. Per esempio al Santo Bevitore dell'Corona,, nell'Alessandrino.