55 anni fa lo sbarco sulla Luna Quel piede di Armstrong che cambiò la storia dell’uomo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) 55fa Neilmise il. Un gesto che avrebbe cambiato ladell’umanità, non si sa ancora se in peggio o in meglio, e che il 20 luglio del 1969 fu visto come una sorta di deificazione, proiettato a conquistare lo spazio senza alcun limite. La missione Apollo 11 Apollo 11 fu la missione spaziale che portò i primi uomini, gli astronauti statunitensi Neile Buzz Aldrin.fu il primo a metteresul suolore, sei ore dopo l’alggio, il 21 luglio alle ore 02:56; Aldrin lo raggiunse 19 minuti più tardi. I due trascorsero circa due ore e un quarto a esplorare il sito chiamato Statio Tranquillitatis, e raccolsero 21,5 kg di materiale che avrebbero riportatoTerra.