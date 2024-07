Witch League primi verdetti gol da antologia e il King chirurgico dal dischetto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa terza serata dellava in archivio con 28 reti totali, itra già qualificatied alcuni gol di pregevole fattura. Protagonisti in campo e, come sempre, i ‘presidenti’ fuori dal campo. Chi arriva in ritardo, chi è molle dal, chi aizza la folla e poi trova il gol di rigore () e chi prova a distrarre gli avversari. Sono loro i veri protagonisti dell’evento che giorno dopo giorno sta riscuotendo un successo quasi insperato da tanti appassionati del mondo della pedata. In campo gli atleti hanno fatto il resto: tanti gol, alcuni davvero bellissimi. Gol in sforbiciata, interventi miracolosi del portiere. E’ mancata la suspance del gol doppio nel finale, visto che tutte le gare avevano già detto tutto in termini di risultato. Questa sera, quarta serata con le seguenti gare: 21:00 Fourteen Pop vs.