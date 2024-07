Un caso di dengue a Oste scatta la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Montemurlo, 17 luglio 2024 – Undi, il sindaco Simone Calamai dispone la disinfezione urgente attraverso trattamento adulticida e larvicida delle zanzare tigre. Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, ha predisposto un'ordinanza per provvedere alladi alcune strade della frazione di. Si tratta di una persona residente in zona che, al rientro da un viaggio in un paese tropicale, ha presentato i sintomi della malattia. Per motivi precauzionali èta subito la procedura per ladelle zanzare tigre. Lacon trattamento adulticida, larvicida e la rimozione dei focolai larvali nei confronti della zanzara tigre (Aedes albopictus) sia su suolo pubblico che privato, sarà svolta giovedì 18 luglio dalle ore 7.30 del mattino.