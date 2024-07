Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un caldo pomeriggio di luglio si è trasformato in una tragedia alivo Veronesi di via Salvador Allende a Casalecchio di Reno. La comunità locale è stata sconvolta dalla notiziamorte improvvisa di, presidentesquadra di calcio locale, il Real., 64 anni, è deceduto a causa di unodopo essere stato punto da numerosi insetti. La giornata era iniziata come tante altre, con il consueto fervore che anima ilivo., come sempre, era lì a supervisionare gli allenamenti, a scambiare battute con i giocatori e a trasmettere la sua passione per il calcio. Era una figura carismatica e benvoluta, non solo tra i membrisua squadra, ma in tutta la comunitàiva di Casalecchio di Reno., grande tifoso del Bologna, era conosciuto e rispettato da tutti per il suo impegno e dedizione.