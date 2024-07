Sciopero | domani in Campania stop ai trasporti dalle 11 30 alle 15 30

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) É stato proclamato per, giovedì 18 luglio, lonazionale di 4 ore, indettoOO.SS. di Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl e Faisa Cisal. Inlosaràore 11.30ore 15.30 di tutte le aziende del trasporto pubblico locale ed autoferrotranvieri, ad esclusione dell’EAV. ”Dopo mesi di trattative – si legge in una nota sottoscritta da tutte le sigle sindacali – le associazioni datoriali di Asstra, Agens ed Anav non hanno dato alcun riscontroproposte contenute nelle Linee Guida della Piattaforma Unitaria Sindacale, anzi hanno assunto posizioni inaccettabili.