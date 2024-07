Rbr e Masciadri restano insieme Ma cederà i gradi di capitano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Stefanoè stato confermato da Riviera Banca e arriverà assieme alla squadra al raduno del 16 agosto. Il giocatore è in pieno recupero dall’infortunio alla pianta del piede che lo aveva estromesso dalla parte finale di stagione, ma il percorso di ripresa è positivo e "Mascio" sarà alla pari dei compagni allo start della preparazione. La novità è che non sarà più. Quel ruolo tornerà a essere di Francesco Bedetti, di nuovo al Flaminio dopo la parentesi a Ravenna. Il tutto di comune accordo con "Bedo", di cui sarà vice. "Quando Francesco mi ha chiamato per dirmi che sarebbe tornato non me lo aspettavo – dice proprio-. Ero talmente felice che non sapevo cosa dire. Sono rimasto sbalordito e sono contento per lui. L’anno scorso, quando giocava di sabato, veniva a vedere le nostre partite.