Prof colpita dai pallini chiesta l’archiviazione | Deridere non è reato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La procura per i minori di Venezia ha chiesto di archiviare l’inaperta per la classe di Rovigo, 21 allievi, che assistette alla scena della loro docente di Scienze, Maria Cristina Finatti,alla testa e al volto con daidi gomma sparati da un loro compagno con una pistola giocattolo; la scena fu ripresa da un altro studente e finì sui social. Un procedimento fu aperto contro tutta la classe che aveva assistito alla scena senza muovere un dito. I fatti avvennero all’Istituto Viola nell’ottobre 2022 ma per i pm ilnon c’è. "Non ci sorprende la decisione dei giudici che hanno archiviato il procedimento per la classe di Rovigo, diventata tristemente celebre per l’aggressione allaessoressa.