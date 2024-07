Omicidio Michelle condannato a 20 anni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 15.15 Il Tribunale dei minori haa 20di reclusione il giovane di origini cingalesi che il 28 giugno 2023 ha ucciso a 17la coetaneaCaruso a Primavalle, a Roma. Aveva abbandonato il cadavere in un sacco dell' immondizia nero dentro un carrello per la spesa davanti a un supermercato. Contestato l'aggravato dalla premeditazione,l'occultamento e vilipendio di cadavere. Il Pm aveva chiesto la condanna a 30, diventati 20 per la scelta di rito abbreviato del giovane che chiesto perdono in una lettera.