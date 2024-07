LIVE Italia-Canada 2-2 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | le azzurre riportano il match in parità!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:31 Rotondo ruba la seconda base! 21:30 Eliminazione a volo di Filler, ma Dayon ha il tempo per correre verso casa base. PAREGGIO! 21:30 Base intenzionale, Rotondo va in prima base al posto di Barbara. 21:28 Palla bassa di Bodrug, Dayton in terza base! 21:27 Gira la mazza Barbara, Dayton parte per la rubata e vola in seconda base. 21:25 Strike out per Bodrug, eliminata Piancastelli. 21:24 Rimbalzante di Dayton, l’azzurra avanza in prima base. TERZO INNING 21:22 Ottima presa al volo di Dayton, Polidori viene eliminata, il secondo inning finisce qui. 21:20 Singolo a sinistra di Harshman, Jones avanza in seconda. 21:18 Jones avanza in prima base, mentre Hicks viene eliminata, ilcontinua a mettere pressione. 21:17 Singolo a destra di Zoe Hicks, arrivano due punti per il, partita ribaltata.