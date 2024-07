L’addio all’abuso penalizza i cittadini E i sindaci rischiano di più Parla Serracchiani Pd | La destra crea solo nuovi reati

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Debora, oggi deputata del Pd e responsabile Giustizia della maggiore forza di opposizione. Una vita dedicata alla politica partendo dall’esperienza territoriale che l’ha portata a essere presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Parto proprio dai territori e dalla difficoltà che molti amministratori, a partire daidem, vedono nel reato d’abuso d’ufficio. Lei è invece contraria all’abolizione. Come mai? “Perché il reato è stato profondamente riformato nella scorsa legislatura proprio per rispondere alle richieste degli amministratori. Tanto che, molte delle archiviazioni a cui si fa riferimento per giustificarne l’abolizione riguardano procedimenti precedenti al 2020. Si trattava inoltre dell’unica forma di tutela penale che iavevano contro gli abusi della pubblica amministrazione che ora resteranno impuniti.